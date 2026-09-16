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Zásah v Nymburce. Policie propustila pět zadržených, zajímala se i o bazén a stadion

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  10:01
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Nymburk, radnice (15. září 2026) | foto: Aleš Kubelka, MF DNES

Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných zakázek. Starosta Nymburka, jeden ze zadržených, řekl, že nic nezákonného neudělal. V současné době je již na úřadě. Policie se podle něj zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu.

O zásahu informoval ve středu v tiskové zprávě státní zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Pavel Raček.

„Všechny včera zadržené osoby byl dnes ráno propuštěny na svobodu a žádná z nich není v současné době obviněna. Tudíž jak starosta Tomáš Mach, tak místostarosta Zdeněk Vocásek se budou účastnit i dnešního odpoledního zastupitelstva,“ řekla iDNES.cz ve středu ráno mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová.

Starosta Nymburku Tomáš Mach (2019)

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NCOZ v úterý na základě soudních příkazů prováděla na více místech v Česku domovní prohlídky a prohlídky dalších prostor a pozemků.

Podle VSZ, které případ dozoruje, úkony souvisejí s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle paragrafu 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.

Policisté v úterý po celý den zasahovali mimo jiné na nymburské radnici. Ta ve středu ráno podle mluvčí Svobodové funguje bez omezení. Policisté podle ní opustili budovu úřadu v úterý večer. „Nemám avízo, že by se měli vracet,“ řekla.

Policisté zasahovali i ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk (VaK), jejímž předsedou představenstva je bývalý středočeský hejtman a nymburský exstarosta Miloš Petera.

Mach řekl, že v úterý od časných ranních hodin zhruba do 21:00 u něj policisté prováděli domovní prohlídku. Poté jej odvezli k podání výpovědi, ráno se vrátil do Nymburka. Policisté se podle něj zajímali i o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu.

„Já jsem žádnou zakázku v žádném případě neovlivňoval, ke všemu se vyjádřím, možná už dnes na zastupitelstvu,“ řekl ve středu Mach.

Zasedání nymburského zastupitelstva začne v 16:00. Zda byl mezi dalšími zadrženými i místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS), Mach neví.

„Ano, policisté byli v kanceláři pana Macha, ale v jiných místnostech se nepohybovali. Řekli mi, že se jejich zásah netýká VaKu. Domnívám se, že šlo o věci spojené s radnicí, nikoliv s naší společností. S panem starostou jsem dnes ráno mluvil, ale vzhledem k tomu, že je vázaný mlčenlivostí, bližší informace ani mně nesdělil,“ řekl iDNES.cz Miloš Petera.

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