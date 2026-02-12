Oloupili fanoušky soupeře, hrozí jim 10 let. Nebudeme to tolerovat, vzkazuje policie

„Nic takového nelze tolerovat,“ důrazně vzkázala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Jihlavští policisté se případem zabývají už dva týdny.
Zmíněný incident mezi fanoušky se odehrál po skončení hokejového zápasu ve středu 28. ledna. Při něm se část jihlavských fandů domluvila na tom, že fanouškům Slavie seberou vlajky, šály a dresy. To také učinili.
„Sledovali je na parkoviště, tam je maskovaní kuklami obestoupili a požadovali vydání věci. Ty získali násilím. Čtyři napadení muži čelili ranám pěstí, bránili se,“ popsala policejní mluvčí. Čtyři hostující fanoušci utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici.
Útočníkům se podařilo jednomu z napadených strhnout ze zad batoh a zmocnit se jeho megafonu. „S věcmi v celkové hodnotě přibližně za pětadvacet tisíc korun poté z místa utekli,“ dodala Jana Kroutilová.
Při vyšetřování případu policisté zjistili, že napadení má na svědomí sedm konkrétních fanoušků Dukly. Bylo mezi nimi pět mužů ve věku od dvaceti do devětadvaceti let, dvacetiletá žena a jeden mladistvý. Všichni jsou z Jihlavska a Pelhřimovska.
Kluby se od incidentu distancovaly
„Tento týden jsme je zadrželi v jeden den na různých místech. Všechny zadržené policisté odvezli na jihlavské oddělení. Kriminalisté zajistili rovněž věci, kterých se útočníci při činu zmocnili,“ přiblížila policejní mluvčí.
27. října 2025
„Zadržení muži a žena jsou obviněni ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu výtržnictví spáchaných formou spolupachatelství,“ uvedl vedoucí jihlavské kriminálky Jakub Pivoňka, s tím, že sedmnáctiletý mladík je obviněn ze spáchání dvou provinění. V minulosti nikdo ze skupiny nebyl soudně trestán.
Na vyšetřování napadení s kriminalisty spolupracovaly oba kluby, které se od incidentu rázně distancovaly. „HC Dukla Jihlava se důrazně vymezuje proti jakýmkoli projevům násilí, a to jak na stadionu, tak mimo něj. Takové chování je v přímém rozporu s hodnotami klubu i se samotným smyslem sportu,“ vydal v prohlášení jihlavský klub.
Podobně se vyjádřili zástupci HC Slavia Praha. „Děkujeme klubu HC Dukla Jihlava, jehož vedení jsme kontaktovali ještě v noci po zápase, za součinnost a podílení se na vyšetřování s Policií České republiky. Jakékoliv fyzické napadení považujeme za nepřijatelné,“ napsali.
Konflikty nová Horácká aréna přitahuje
Zároveň to vůbec není první konflikt v nové jihlavské Horácké aréně. Ta pro veřejnost slouží od druhé poloviny října. Hokejoví fanoušci se v ní vyřádili hned po otevření, když poničili toalety. Nedlouho poté byl jedním z fanoušků napaden člen ostrahy. Další fanoušci se v útrobách arény poprali v polovině listopadu při utkání s Kolínem.
K neobvyklé události došlo při dalším zápase se Vsetínem. Přes zákaz kouření si elektronickou cigaretu neodpustil jeden z jihlavských fanoušků. Tím se ovšem spustil protipožární poplach, který vyústil v kompletní vypnutí audiovizuálního systému a vyhlášení evakuace.
Jakékoliv incidenty v Horácké aréně a jejím nejbližším okolí pomáhá vyšetřovatelům rozlousknout kamerový a bezpečnostní systém v hale. Ten by měl patřit k vůbec nejmodernějším v Česku.
„Díky kamerám jsme schopni detekovat obličej každého jednotlivého návštěvníka v hledišti. Kvůli legislativě kamery nemohou být úplně ve všech prostorách haly. Velkou většinu jich ale pokrýt dokážou,“ říká jednatel Horácké multifunkční arény Martin Lindovský. Záznamy z kamer jsou v případě jakékoliv nepřístojnosti vyšetřovatelům k dispozici.
27. října 2025