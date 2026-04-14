Jedni diskutující láteřili nad počínáním černých pasažérů, že jeli bez jízdenek a ještě se pustili do potyčky s revizory i před svými malými dětmi. Druzí naopak obvinili revizory z přílišné horlivosti.
Video rvačky v jedoucím trolejbusu nedaleko zastávky Husův sad bylo velmi emotivní, když žena dokonce údajně použila pepřový sprej. A to vše před jejich malými dětmi. Malá dcera pasažérů se snažila matce pomoci a hrůzou křičela.
Podle zjištění iDNES.cz revizoři utrpěli pohmožděniny, oděrky a další lehčí zranění. V pracovní neschopnosti byli čtrnáct dnů a měsíc.
Muž má trestní minulost
„Kriminalisté z centra Ostravy v dané věci vyslechli několik osob a také nechali vypracovat znalecké posudky z oboru zdravotnictví,“ vysvětlila policejní mluvčí Eva Michalíková, proč padla obvinění zhruba tři čtvrtě roku od potyčky.
Obvinění z ublížení na zdraví a výtržnictví nakonec vyslechli oba cestující. „V případě odsouzení jim hrozí až tři roky vězení. Jak se ukázalo, obviněný muž se takového jednání již v minulosti opakovaně dopustil,“ připojila policejní mluvčí.
V minulém roce se k případu vyjádřil i Dopravní podnik Ostrava (DPO). Mluvčí Tereza Šnoblová tehdy sdělila, že černí pasažéři, kteří odmítnou prokázat svou totožnost, musejí s revizory setrvat do příjezdu policie, což dvojice odmítla a chtěla z trolejbusu vystoupit.
„Jenže cestující se snažili poškodit dveře vozidla. Následně byli revizoři napadeni pepřovým sprejem cestujících,“ podotkla mluvčí Šnoblová s tím, že dopravní podnik incident mrzí a že jde o ojedinělý případ.