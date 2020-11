Policie obvinila jednoho člověka z nabídky úplatku kvůli mýtnému. Měl být ve výši 1,5 milionu korun

Praha Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý obvinili kvůli ovlivnění zakázky na auditora mýtného systému jednoho člověka z podplacení. Podle kriminalistů nabídl úplatek 1,5 milionu korun, sdělil na webu policie mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

V případě odsouzení za tento trestný čin hrozí až šestiletý trest. O obdržení nabídky úplatku 1,5 milionu korun u zakázky na auditora mýta hovořil krátce po svém lednovém odvolání bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Dozor v této věci vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1,“ uvedl mluvčí.

Výběr auditora mýta provázela řada problémů. Zakázka stála mimo jiné v pozadí kauzy bývalého ministra dopravy Kremlíka. V únoru po svém odvolání z funkce uvedl, že ještě před loňskými Vánocemi dostal nabídku úplatku 1,5 milionu korun od právníka Martina Janouška, jehož advokátní kancelář zastupuje například společnost CGI. Ta původně zakázku na kontrolu mýta získala. Janoušek uplácení popřel a ohlásil, že podá trestní oznámení pro křivé obvinění. Kremlík tehdy podotkl, že v době, kdy byl ještě ve funkci, se kvůli případu obrátil na Bezpečnostní informační službu (BIS).

Problematický byl i průběh veřejné soutěže, v níž ministerstvo dopravy supervizora nového mýta vybírala. V té zvítězila společnost CGI, která byla kontrolorem mýta i v předchozích letech. Uspěla s nabídkou 210 milionů korun za deset let. Tendr však napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) firma Kapsch, která se rovněž ucházela o pozici auditora systému. V létě 2019 soutěž nejprve zrušil antimonopolní úřad, jeho tehdejší předseda Petr Rafaj však nakonec námitky Kapsche zamítl. I přesto se CGI nakonec supervizorem nestala. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v únoru krátce po svém nástupu do funkce zakázku zrušil a kontrolu mýta nakonec svěřil státnímu podniku Cendis. Odůvodnil to ušetřením desítek milionů korun. Svěření pozice auditora Cendisu připravoval i Kremlík, mělo však jít původně pouze o záložní variantu pro případ zrušení soutěže.

Nezávislý auditor vykonává expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření pak následně stanovuje účinnost mýta, v němž se vybere zhruba miliarda korun měsíčně.