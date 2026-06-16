Škoda přes 100 milionů, stovky poškozených. Podvod s investiční whisky míří k soudu

Podnikateli hrozí při prokázání viny trest odnětí svobody na pět až deset let. Dozorující státní zástupce Jan Adam uvedl, že sepisuje obžalobu, která bude podaná ke Krajskému soudu v Brně. Uvedl to dnes Třebíčský Deník.
„Policisté z oddělení hospodářské kriminality ukončili vyšetřování a podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ potvrdila pro iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.
Kauza je spojená s Chládkem a společnostmi Trebitsch Holding a Česká whisky. Podle státního zastupitelství jde rozsahem o mimořádný případ. Skutky, jichž se týká trestního řízení, jsou z let 2020 až 2024.
Chládek podle Deníku dlouhodobě odmítá, že by se dopustil podvodu. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit.
Firma je od loňska v konkurzu
Investice do sudů s whisky začaly společnosti ze skupiny Trebitsch nabízet v roce 2020. Zájemcům slibovaly, že zakoupené sudy s destilátem budou po několika letech odkoupené zpět za vyšší cenu. Řada investorů však po uplynutí smluvené doby své peníze zpět nedostala. Začala přibývat trestní oznámení i insolvenční návrhy.
Insolvenční správce v minulosti uvedl, že v souvislosti s vyšetřováním byl zajištěný alkohol, nemovitosti i další majetek propojený se skupinou Trebitsch. O tom, zda a v jakém rozsahu budou poškození uspokojeni, rozhodnou vedle insolvenčních řízení také výsledky trestního procesu, uvedl Deník.
Na majetek firmy Česká whisky, s.r.o., sídlící v Třebíči je podle insolvenčního rejstříku prohlášený konkurz. O zahájení insolvenčního řízení rozhodl soud loni na návrh tří věřitelů, kteří uvedli, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale slíbené peníze navýšené o úrok jim firma po uplynutí smluvní doby nevyplatila.
Česká whisky spadá pod Trebitsch Holding SE, který je podle rejstříku rovněž v konkurzu. Návrh na insolvenční řízení také podali věřitelé, kteří uvedli, že na základě smlouvy investovali do sudů s whisky, které pak měly být uložené v daňovém skladu a po uplynutí smluvené doby je od nich měla firma odkoupit zpět za navýšenou cenu, což se podle nich nestalo.
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12. listopadu 2018