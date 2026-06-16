Škoda přes 100 milionů, stovky poškozených. Podvod s investiční whisky míří k soudu

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  19:57aktualizováno  19:57
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Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky z Třebíče a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda v případu podle policie činí více než 100 milionů korun, poškozených z celé republiky je 716.
Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12....

Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12. listopadu 2018) | foto: Trebisch, Tomáš Blažek,  MAFRA

Firma chce pro příští rok vyprodukovat 60 tisíc lahví, v roce 2020 pak o...
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, kde se...
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, je nyní...
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, je nyní...
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Podnikateli hrozí při prokázání viny trest odnětí svobody na pět až deset let. Dozorující státní zástupce Jan Adam uvedl, že sepisuje obžalobu, která bude podaná ke Krajskému soudu v Brně. Uvedl to dnes Třebíčský Deník.

„Policisté z oddělení hospodářské kriminality ukončili vyšetřování a podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ potvrdila pro iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

Kauza je spojená s Chládkem a společnostmi Trebitsch Holding a Česká whisky. Podle státního zastupitelství jde rozsahem o mimořádný případ. Skutky, jichž se týká trestního řízení, jsou z let 2020 až 2024.

Chládek podle Deníku dlouhodobě odmítá, že by se dopustil podvodu. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit.

Firma je od loňska v konkurzu

Investice do sudů s whisky začaly společnosti ze skupiny Trebitsch nabízet v roce 2020. Zájemcům slibovaly, že zakoupené sudy s destilátem budou po několika letech odkoupené zpět za vyšší cenu. Řada investorů však po uplynutí smluvené doby své peníze zpět nedostala. Začala přibývat trestní oznámení i insolvenční návrhy.

Vpředu provozní ředitel Ondřej Chládek, vzadu marketér Luboš Denner. (12. listopadu 2018)
Firma chce pro příští rok vyprodukovat 60 tisíc lahví, v roce 2020 pak o dalších dvacet tisíc více. Zájem o whisky značky Trebitsch je podle Ondřeje Chládka napříč světem od Japonska po USA či Kanadu.
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, kde se nápad zrodil, je nyní menší sklad a stáčírna speciálních malých sérií whisky. Během listopadu tady otevřou stylový značkový Trebitsch whisky bar.
V rohovém domě na ulici Leopolda Pokorného v třebíčské židovské čtvrti, je nyní menší sklad a stáčírna speciálních malých sérií whisky. Během listopadu tady otevřou stylový značkový Trebitsch whisky bar.
15 fotografií

Insolvenční správce v minulosti uvedl, že v souvislosti s vyšetřováním byl zajištěný alkohol, nemovitosti i další majetek propojený se skupinou Trebitsch. O tom, zda a v jakém rozsahu budou poškození uspokojeni, rozhodnou vedle insolvenčních řízení také výsledky trestního procesu, uvedl Deník.

Na majetek firmy Česká whisky, s.r.o., sídlící v Třebíči je podle insolvenčního rejstříku prohlášený konkurz. O zahájení insolvenčního řízení rozhodl soud loni na návrh tří věřitelů, kteří uvedli, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale slíbené peníze navýšené o úrok jim firma po uplynutí smluvní doby nevyplatila.

Česká whisky spadá pod Trebitsch Holding SE, který je podle rejstříku rovněž v konkurzu. Návrh na insolvenční řízení také podali věřitelé, kteří uvedli, že na základě smlouvy investovali do sudů s whisky, které pak měly být uložené v daňovém skladu a po uplynutí smluvené doby je od nich měla firma odkoupit zpět za navýšenou cenu, což se podle nich nestalo.

12. listopadu 2018
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