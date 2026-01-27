Policie potvrdila, že obdržela podnět ohledně možného vydírání prezidenta Macinkou

„Součástí tohoto prvotního seznámení se s obsahem bude i určení věcně příslušného útvaru,“ dodala policie na sociální síti X.
Prezident Petr Pavel na úterní mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat členem vlády Filipa Turka. Zprávy, které od Macinky dostal, prezident zároveň zveřejnil na sociální síti X.
Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy a prezident Pavel je považuje za mimořádně závažné.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl mimo jiné Pavel.
„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ prohlásil dále prezident.
Zároveň již na tiskové konferenci avizoval, že dá podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.