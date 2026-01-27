Policie potvrdila, že obdržela podnět ohledně možného vydírání prezidenta Macinkou

Autor:
  14:27
Policie na sociální síti X v úterý odpoledne oznámila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. „Stejně jako u jiných oznámení, i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestně-právní relevanci,“ doplnila policie na síti.
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády Petra Macinky. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...
Komunikace zpráv od Petra Macinky určených prezidentu Petru Pavlovi. (27. ledna...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
20 fotografií

„Součástí tohoto prvotního seznámení se s obsahem bude i určení věcně příslušného útvaru,“ dodala policie na sociální síti X.

Prezident Petr Pavel na úterní mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat členem vlády Filipa Turka. Zprávy, které od Macinky dostal, prezident zároveň zveřejnil na sociální síti X.

Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy a prezident Pavel je považuje za mimořádně závažné.

„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl mimo jiné Pavel.

„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ prohlásil dále prezident.

Zároveň již na tiskové konferenci avizoval, že dá podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.