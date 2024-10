NCOZ zasahuje na krajském úřadu v Ostravě, případ dozoruje evropský žalobce

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej na dotaz ČTK zásah potvrdil. Dozor podle něj vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Současný a nejspíše i budoucí hejtman Josef Bělica (ANO) událost zatím nekomentoval, nezvedá mobilní telefon. Ve funkci je však teprve od letošního dubna.

Exhejtman Ivo Vondrák (dříve ANO, nyní Osobnosti pro kraj) nuceně rezignoval před rokem a půl. „O zásahu vůbec nevím a je to pro mě obrovské překvapení,“ konstatoval. iDNES.cz ho zastihl v poslanecké kanceláři, kterou má v zadním traktu krajského úřadu. „Před krajem jsem však zaparkoval a ničeho si nevšiml. Žádné pásky nebo rozruch,“ poznamenal.

Může jít o projekt Černé kostky

Odmítá, že by například v přijímání evropských dotací byl nějaký problém. „Vůbec netuším, o co může jít. Dokud jsem byl ve funkci, nepadl na naše evropské dotační projekty ani stín podezření. Samotného mě velmi zajímá, o co jde,“ řekl.

Moravskoslezský kraj nyní usiluje o miliardy korun na projekty v evropském dotačním programu Spravedlivá transformace. Ten je určen regionům, které musejí ukončit těžbu uhlí. Problémy v současnosti má projekt nové vědecké knihovny v Ostravě, takzvané Černé kostky.

Právě ta by mohla být předmětem současného vyšetřování. Na moravskoslezské hejtmanství totiž podalo trestní oznámení konsorcium firem BBP Stavby a KAMI PROFIT, které ve výběrovém řízení skončilo na druhém místě s cenou o 70 milionů nižší, než nabídl vítěz sdružení firem Metrostav DIZ a OHLA ŽS.