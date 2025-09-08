Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Policie hrozbu prověřuje

Autor:
  9:22
Policie se zabývá anonymem, který vyhrožuje útokem jedovatou látkou. Konkrétně ricinem. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Ondřej Moravčík. „Výhružkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké míry se jedná o relevantní pokus o vyvolání paniky a do jaké míry to je pouze snaha o zaměstnání složek Integrovaného záchranného systému (IZS),“ uvedl Moravčík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adobe Stock

„V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření,“ doplnil pro iDNES.cz v pondělí ráno policejní mluvčí Moravčík.

Podle webu krimi-plzeň.cz pachatel již údajně zanechal i vzorek jedu. Web o víkendu také napsal, že zatím neznámý pachatel požaduje 66 bitcoinů, tedy asi 151 800 000 korun. Jinak otráví pitnou vodu.

Co je ricin?

Ricin je přírodní jed, který se získává ze semen skočce obecného. Je extrémně jedovatý a smrtelná dávka pro člověka se pohybuje v řádu mikrogramů.

Jít by mělo o pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Anonym však neuvedl žádnou konkrétní oblast, kde by jed chtěl rozšířit.

Muž měl také údajně uvést místo, kde zanechal lahev se vzorkem údajně ricinem otrávené vody. Kriminalisté měli vzorek zajistit a poslat k odbornému zkoumání.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.