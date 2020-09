Policie pátrá po 13leté dívce z Liberce, může být v ohrožení. Naposledy byla viděna na autobusové zastávce

Liberec Liberečtí kriminalisté pátrají po třináctileté dívce z Liberce. Mohla by být v ohrožení života, uvedl na webu policie mluvčí Vojtěch Robovský. Naposledy byla Michaela Stránská viděna 29. září po 7:00 na autobusové zastávce Stadion v Liberci - Pavlovicích.

„Pohřešovaná dívka se do současné doby nevrátila do místa svého bydliště, ani o sobě dosud nepodala žádnou zprávu. Mobilní telefon u sebe nemá. V době odchodu z místa bydliště u sebe měla drobnou finanční hotovost,“ uvedl Robovský. Dívka podle zjištění policie byla do současné doby bezproblémová, nikdy z domu neodešla.



Na sobě měla v úterý ráno prošívanou bundu bílé barvy se zapínáním na zip, strečové kalhoty černé barvy s dírami na kolenou, černé plátěné boty s bílými kostičkami, tričko černé nebo khaki barvy, mikinu s kapucí černé barvy. S sebou na měla batoh černé barvy s nápisem VANS s barevnými kostkami na stranách. Pokud někdo dívku viděl nebo ví, kde se v současné době nachází, policie žádá, ať kontaktuje linku 158 nebo policisty na kterékoli policejní služebně.