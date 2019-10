Policie pátrá po údajně šestnáctiletém Afghánci. Vypadá přitom na čtyřicet

PRAHA Česká policie pátrá po Afghánci jménem Rassol Mohammad. Muži s bydlištěm v Praze by podle dokladů mělo být šestnáct let, strážci zákona ovšem upozorňují, že vypadá spíše na čtyřicet. Z jakého důvodu policisté dotyčného hledají, neupřesnili. Neměl by však být nebezpečný, ani ozbrojený.

Podle popisu v policejní databázi pohřešovaných osob měří Rassol Mohammad přibližně 173 centrimetrů. Má hubenou postavu, černé vlasy a hnědé oči. Rovněž by neměl být nakažen žádnou nemocí.



Policisté se ovšem pozastavují na jeho věkem. Ačkoliv uvádí, že se hledaný narodil v lednu roku 2003, v popisu záhy doplňují, že jeho „zdánlivé stáří“ je 40 let. Ostatně právě to může být důvodem, proč je muži vyhlášeno pátrání. Policie pátrá po šestnáctiletém Afghánci, který vypadá na 40 let. Nejistota týkající se věku hledaného zaujala i lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského. „Pamatujete si, jak jsem informoval o podvodech migrantů s věkem? Tady máte nádherný příklad, který zveřejnila policie ČR na svých stránkách,“ napsal na svém facebookovém profilu. „Obrázek si udělejte sami... podle mě mu 16 rozhodně není,“ doplnil posléze. Už se nikdy nevrátím, vzkázala. Policie pátrá po 12leté dívce z Prahy, kterou rodiče pohřešují od úterý Důvodem, proč migranti uvádí nižší věk než ve skutečnosti jsou dle něj výhody spojené s nezletilostí. „Tím, že různé neziskovky a takzvaní humanisté se snaží zabránit tomu, aby policie měla možnost prověřovat skutečné stáří žadatelů o azyl, se dostáváme do situace, že si každý může napsat do dokladů nejen věk, ale i jméno, které chce a nikdo to prostě neprověří,“ okomentoval s tím, že proti těmto „snahám levicových extremistů“ systematicky bojuje. Občany, kteří by mohli mít nějaké informace k pohřešovaným či hledaným osobám, policie žádá, aby se obrátili na linku 158, případně informace předali na nejbližší policejní služebně či je zaslali emailem na adresu operačního odboru policejního prezidia: pp.oo.operacni@pcr.cz.