Policie pátrá po útočnících, kteří napadli dva mladíky ve stanici metra. Hrozí jim až 2 roky vězení

Praha Policie pátrá po čtveřici útočníků, kteří podle ní bezdůvodně napadli v březnu u stanice metra Budějovická dva mladíky. Po útoku pěstmi a kopanci z místa utekli. Policie na webu zveřejnila kamerové záznamy podezřelých a žádá veřejnost o spolupráci.

„Jednalo se o muže ve věku 15 až 20 let, kteří měli světlou pleť a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu nebo drog,“ uvedl dnes policejní mluvčí Jan Daněk. Pokud někdo podezřelé poznává, má volat linku 158.



Událost se stala 24. března kolem 19:00. Čtveřice podle kriminalistů bezdůvodně napadla dva bratry, jednomu z nich bylo teprve 14 let. „Na záběrech z kamer je vidět, že poškození prošli okolo skupinky mladíků, aniž by si jich jakkoliv všímali. Přesto si je tato skupinka útočníků vybrala a vydala se za nimi. Po pár metrech je dostihli a chtěli po nich, aby si mladíci klekli a odprosili je. To bratři odmítli a následoval útok v podobě bití pěstmi a kopanci. Pak útočníci z místa utekli,“ popsal napadení mluvčí.



Případ kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.