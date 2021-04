Policie u Orlíku pátrala po sebevrahovi, z přehrady nakonec vylovila tři těla

Orlík/Praha Jihočeští policisté za březen nalezli ve vodní nádrži Orlík hned tři pozůstatky lidských těl. Původně zahájili pátrání kvůli pohřešovanému muži, který pravděpodobně spáchal sebevraždu. Kromě těla muže však nalezli v hloubce ještě další dvě lidská torza. Odhalením příčin úmrtí se nyní zabývají specialisté.

„Orlická přehradní nádrž je samé překvapení, policejní potápěči si někdy připadají jako archeologové a antropologové v jednom. Někdy totiž s kriminalisty najdou i to, co zrovna nehledali,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Podle něj v březnu na místě společně s píseckými kriminalisty operovala i specializovaná jednotka potápěčů a týmy společně od začátku měsíce hledaly muže, který podle všech indicií spáchal sebevraždu skokem do Orlíku ze Žďákovského mostu.



Potápěči použili při pátrání specializovanou techniku, kromě sonaru a barokomory zapojili i policejní drony a vrtulník a při akci pomáhali hasiči s čluny. První torzo lidského těla vylovili z hloubky 47 metrů po třech dnech pátrání.

„Bylo v tak značném stádiu rozkladu, že nebylo ihned možné zjistit totožnost, věk ani pohlaví. Jedna věc byla jasná - nešlo o hledaného sebevraha. Tělo policisté předali k soudnímu zkoumání, potřebují znát příčinu smrti a vše, co povede ke zjištění totožnosti,“ popsal Matzner.

25. března pak po pokračujícím pátrání nalezli policisté další torzo. Tentokrát dokonce v hloubce 50 metrů. Práce v takové hloubce byla pro potápěče velmi složitá, na vytažení kosterních pozůstatků jich spolupracovalo osm. „Nakonec se nad hladinu vynořili s dalším hrůzným kosterním nálezem. Na místě provedli kriminalisté ohledání torza lidského těla, fotodokumentaci a vyšetřovatel nařídil pitvu ostatků. Otázky zůstávají stále stejné, příčina smrti, totožnost, vyloučení možné násilné smrti. Pro specialisty na úseku pátrání tak začíná pověstná mravenčí práce,“ uvedl mluvčí.

Ani tím ale neveselý březen na Orlíku neskončil, o den později vyjížděli policisté k přehradě ještě jednou. Tentokrát je přivolala k podolské pláži žena, která nahlásila oblečené lidské tělo na hladině. Kriminalisté zjistili, že se „konečně“ jedná o muže pohřešovaného od letošního ledna, který podle Matznera zřejmě spáchal sebevraždu.