Policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, je v pořádku

Kde se chlapec zdržoval od čtvrtečního rána, kdy nedorazil z obce Halenkovice do školy ve Zlíně, policisté zatím neupřesnili. Podle vyjádření matky jej policisté našli na Žlutavě, což je nedaleko Halenkovic, kde spolu s matkou žije.
„Nalezli jsme chlapce ze Zlínska. Je v pořádku a nyní budeme prověřovat veškeré okolnosti případu. Další informace budeme poskytovat průběžně. Díky za pomoc, za sdílení a za spolupráci,“ informovali policisté na sítí X chvilku po nedělní půl třetí odpoledne.
„Jsem neskutečně šťastná, právě mi to volali. Je v pořádku, vezou jej do nemocnice. Všem strašně moc děkuji,“ řekla MF DNES matka Soňa.
Intenzivní pátrání po chlapci začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci propátrávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. V sobotu pak pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí větší množství dronů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz