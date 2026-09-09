Pokud o něm někdo něco ví, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové.
9. září 2026 19:47, aktualizováno 19:47
Pokud o něm někdo něco ví, měl by zavolat na tísňovou linku 158. Sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové.
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...