Může být ozbrojený. Policie varuje před mužem z Mostu, který se vyhýbá vězení

  12:46aktualizováno  12:46
Kriminalisté pátrají po pětapadesátiletém muži z Mostu, který nenastoupil do vězení. Jde o recidivistu odsouzeného k několikaletému trestu kvůli spáchání zvlášť závažného zločinu mravnostního charakteru. Momentálně se skrývá na neznámém místě. Policie varuje, že může být ozbrojený a nebezpečný.

David Hoke, po němž pátrá policie. | foto: policie ČR

Krajský soud v Ústí nad Labem vydal příkaz k dodání muže do výkonu trestu a policisté po něm intenzivně pátrají. „Hledaný se může pohybovat po celé České republice, možná i v zahraničí,“ řekl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Za jaký trestný trestný čin byl muž odsouzen k trestu odnětí svobody, blíže nespecifikoval. Mohlo by jít například o znásilnění.

Muž je vysoký 178 až 180 centimetrů, má krátké prošedivělé vlasy a tmavé oči.

Policisté upozorňují veřejnost, že hledaný může být ozbrojený a společnosti nebezpečný. Nikdo by se neměl pokoušet muže sám zadržet.

„Pokud někdo má informace k hledanému, sdělit je může na lince 158 nebo na nejbližším oddělení Policie ČR,“ doplnil Krieger.

