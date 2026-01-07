Pacienta léčebny, který se zmizel během vycházky za rodinou, našli mrtvého

,
  10:13aktualizováno  10:13
Policisté v úterý ukončili pátrání po sedmapadesátiletém muži, který se léčil v Psychiatrické nemocnici Bohnice s dlouhodobými poruchami spánku. Našli ho bez známek života, příčinu smrti má objasnit nařízená pitva. Pátrání trvalo od neděle, kdy byl muž na vycházce u rodiny. Jeho auto se našlo u nádraží v pražských Satalicích.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Muže našli poblíž Novopacké ulice v Praze, byl mrtvý. „Děkujeme všem za pomoc při pátrání, bohužel byl muž nalezen bez známek života,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Přesné okolnosti úmrtí určí nařízená pitva.

Muž se ztratil v neděli v podvečer kolem půl šesté. Šlo o pacienta psychiatrické nemocnice, který zmizel při vycházce za rodinou. U sebe měl pouze telefon, který byl nedostupný.

„Je dezorientovaný a není svému okolí nebezpečný,“ řekla jeho snacha.

Podle policie se muž v minulosti pokusil o sebevraždu. Panovala tedy obava o jeho život. Policisté nejprve uskutečnili pátrací akci v okolí nádraží Satalice, ta ale nebyla úspěšná.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.