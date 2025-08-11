Žena s psychickými problémy odešla z domova, vzala i dceru. Hledali je několik dní

„Paní se viděla v médiích a sama se dnes ráno přihlásila na obvodním oddělení na Olomoucku,“ informovala v pondělí před jedenáctou hodinou policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Žena i její tříletá dcera jsou v pořádku.
Jednatřicetiletou ženu a její dceru naposledy viděli ve středu 6. srpna v Boru u Tachova v autobusu směrem do Plzně. V neděli odpoledne po nich policisté vyhlásili pátrání.
„V současné době se může pohřešovaná žena pohybovat kdekoliv po celé republice. S psychickými problémy se neléčí,“ sdělila v neděli Mifková.
Podle policistů žena nebyla ozbrojená ani nebezpečná.