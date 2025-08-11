Žena s psychickými problémy odešla z domova, vzala i dceru. Hledali je několik dní

  11:06aktualizováno  11:06
Policisté odvolali pátrání po jednatřicetileté ženě z Tachova, která minulý týden odešla i se svojí tříletou dcerou z domova. Pohřešovaná žena trpící psychickými problémy se v pondělí sama přihlásila na policii.
Ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

„Paní se viděla v médiích a sama se dnes ráno přihlásila na obvodním oddělení na Olomoucku,“ informovala v pondělí před jedenáctou hodinou policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Žena i její tříletá dcera jsou v pořádku.

Jednatřicetiletou ženu a její dceru naposledy viděli ve středu 6. srpna v Boru u Tachova v autobusu směrem do Plzně. V neděli odpoledne po nich policisté vyhlásili pátrání.

„V současné době se může pohřešovaná žena pohybovat kdekoliv po celé republice. S psychickými problémy se neléčí,“ sdělila v neděli Mifková.

Podle policistů žena nebyla ozbrojená ani nebezpečná.

