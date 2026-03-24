Žena po mnohahodinovém hovoru podlehla nátlaku podvodníků, přišla o 24 milionů

  16:14
Nejprve telefonovala s domnělým policistou, následně ji kontaktoval údajný zaměstnanec České národní banky. Dozvěděla se od nich, že její peníze jsou v nebezpečí. Žena během několikahodinového videohovoru uvěřila tomu, že musí své peníze „zabezpečit“, a přišla tak o 24 milionů korun. Podvod s mimořádně vysokou škodou nyní vyšetřují kriminalisté v Ústeckém kraji.
Falešný průkaz zaměstnance České národní banky, kterým se prokazoval podvodník. | foto: Policie ČR

„Poškozenou nejprve telefonicky kontaktoval muž vystupující jako policista, který ji informoval o údajném zneužití osobních údajů, a to ze strany osoby, která je v celostátním pátrání. Dokonce jí ve snaze získat na důvěryhodnosti přes WhatsApp zaslal výzvu k podání vysvětlení a pátrání po hledaném,“ popsal mluvčí krajské policie Tomáš Frolík.

Poškozenou nejprve telefonicky kontaktoval muž vystupující jako policista, který ji informoval o údajném zneužití osobních údajů, a to ze strany osoby, která je v celostátním pátrání. Toto jí předložil jako údajný důkaz.

Ženu následně falešný policista přepojil na další lidi včetně falešného zaměstnance České národní banky. Ten oběť během několikahodinového videohovoru přesvědčil k „zabezpečení“ peněz.

Poškozená, jejíž věk policie neuvedla, byla přesvědčena, že její peníze jsou opravdu ohroženy, a tak plnila zadané pokyny. „Tedy umožnila vzdálený přístup do svého zařízení a následně potvrdila celkem 51 odchozích plateb v celkové výši přes 24 milionů korun,“ uvedl Frolík.

Jeho kolegové v souvislosti s případem dokonce zveřejnili i dokumenty, které podvodníci ženě předložili, třeba falešný průkaz zaměstnance ČNB.

Bližší detaily, například zda šlo o peníze z osobních, či firemních účtů ženy, policie nesdělila. Opět ale varovala před takovou důvěřivostí.

„Mnozí si určitě říkají, že je to pořád dokola a vlastně už ani není možné, aby se to mohlo ještě někomu stát. Policejní statistiky však bohužel ukazují opak. Veřejnost je neustále upozorňována na narůstající počet sofistikovaných podvodů, při kterých se pachatelé vydávají za policisty nebo zaměstnance bank. Cílem těchto útoků je získat důvěru, dostat oběť do stresu a časové tísně, a poté ji připravit o finanční prostředky,“ podotkl Frolík.

Upozornění Policie ČR

  • Policie ani Česká národní banka nikdy nepožadují převody finančních prostředků na „bezpečné“ či jiné účty.
  • Nikdy po vás nebudou chtít instalaci aplikací pro vzdálený přístup.
  • Nikdy nesdělujte přístupové údaje k internetovému bankovnictví ani autorizační kódy.
  • Nenechte se zmanipulovat nátlakem ani výzvami k mlčenlivosti.
  • Pokud vás kontaktuje osoba s podobným scénářem, hovor okamžitě ukončete a ověřte si informace přímo u své banky
  • V případě, že jste se stali obětí podobného jednání, neprodleně kontaktujte tísňovou linku 158. Rychlá reakce může výrazně zvýšit šanci na zajištění finančních prostředků.
  • Sdílejte zkušenost se svými blízkými, prevence je nejúčinnější obranou.
  • Podvodníci využívají stále propracovanější metody a dokážou velmi věrohodně napodobit komunikaci státních institucí.
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

