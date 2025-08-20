Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna

Jako znásilnění vyšetřují podle informací iDNES.cz kriminalisté případ dvanáctileté dívky, která počátkem července porodila v karlovarské nemocnici zdravé dítě. Otcem je údajně její šestnáctiletý bratr.

O vyšetřování pravděpodobného znásilnění jako první informovaly Novinky.cz, zdroj iDNES.cz ho potvrdil.

Policie však vzhledem k věku dívky nebude k případu podávat žádné bližší informace. Už dříve ovšem kriminalisté nařídili test otcovství.

Existuje totiž podezření, že otcem dítěte je šestnáctiletý bratr dívky. Ta přišla do nemocnice s bolestmi břicha, vyšetření ovšem prokázala, že je těhotná.

Podle serveru Krimi-Plzeň je dívka české dítě z naprosto běžné rodiny. Bratrovo jméno uvedla až po rozhovoru s psycholožkou, která byla k tomuto mimořádnému případu přivolána.

Dívčin stav nikdo z blízkých nezaregistroval, což je podle odborníků minimálně zvláštní. Podle primáře Gynekologického oddělení a jednodenní péče Stodské nemocnice Michala Junka se dá těžko pochopit, že si těhotenství rodina dívky nevšimla. „Pokud byla dívka hubená, bylo by to o to víc vidět,“ uvedl.

Konkrétní případ z Karlových Varů ovšem nechtěl komentovat s poukazem na to, že nezná podrobnosti.

Případem se vedle kriminalistů zabývá rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí karlovarského magistrátu. Ani ten vzhledem k věku dívky nemůže poskytovat žádné informace.

