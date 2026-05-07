V pražském obchodním centru někdo odpálil bankomat, po pachatelích pátrá i vrtulník

  7:59aktualizováno  8:18
V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem někdo odpálil bankomat, informují policisté. Po pachatelích pátrají se psovodem, do akce zapojili i vrtulník s termovizí. Na místě pracuje také pyrotechnik.

„V Dobronické ulici v Praze 4 došlo nad ránem k odpálení bankomatu v obchodním centru. Po pachatelích pátrá psovod i vrtulník s termovizí. Na místě nyní pracují kriminalisté a pyrotechnik,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Výši škody zatím policisté nevyčíslili, zjišťují také, kolik peněz se pachatelům podařilo odcizit.

Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici.

Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.

