Ministr jen slibuje. Policisté budou odcházet dál, varuje šéf protestu

Celý týden se někteří policisté rozhodli protestovat za zlepšení situace ve sboru. Víte, kolik lidí se do akce prozatím zapojilo?

Jsou to tisíce policistů. Celý den mi přicházejí zprávy od kolegů z celé republiky, protože i oni cítí, že je situace špatná. V tomto týdnu chceme šířit osvětu a vysvětlit lidem, že policie není v dobré kondici. Chybí nám lidi a nikdo se nemá k tomu, aby to začal řešit.

Za významný problém považuji zejména množství papírů. Jsme králové v byrokracii. Když se dva lidé nepohodnou v hospodě, poperou se a například skončí na záchytné stanici, pro policistu je to více než dvacet vícestránkových dokumentů, které v souvislosti s tím musí vytvořit. Navíc děláme spoustu činností, které ani policii nepřísluší.

Můžete uvést příklad?

Neustále řešíme pojistné události, u kterých ale není podezření z trestného činu ani přestupku. Pojišťovny vyzývají lidi, aby k případu nejprve dorazila policie. A lidé potom mají pocit, že tam musíme.

Denně se navíc potýkáme s dotazy exekutorů, kteří po nás požadují informace o dlužnících. Ke všem těmto případům si musí někdo sednout, prolustrovat databázi a sestavit nějaký výstup. Bere nám to spoustu času.

V souvislosti s policejními protesty se hovoří o promíjení pokut. Nedojde tím k ohrožení bezpečnosti na silnicích?

Máme jasně stanovené zákonem, co můžeme a nemůžeme dělat. Naprosto odmítám to, že by došlo k ohrožení občanů. Pokud si někdo myslí, že budeme přehlížet přestupky, tak silně narazí.

Jak tedy vypadají protesty v praxi, kdy například policista zastaví řidiče kvůli méně závažnému přestupku?

Pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, budeme přestupky řešit dohodou. Za hlavní součást protestů ale považujeme osvětu, kdy se budou policisté snažit právě třeba i řidičům vysvětlit, jaká situace v našich kruzích panuje.

Od vedení policie jste dostal vytýkací dopis. Myslíte si stejně jako vaši nadřízení, že jste stávkou vzbudil nedůvěru v policii?

Nedůvěru v policii vzbuzuje to, že se neustále prodlužují dojezdové časy, protože není dostatek hlídek, které by k případu zvládly dojet v rozumném čase. Protest, který spojujeme s osvětou, je podle mě pravým opakem nedůvěry.

Na koho má protest cílit? Na vedení policie? Nebo je to spíš vztyčený ukazovák vůči vládě, aby se začala situací u policie zabývat na svých jednáních?

Vedení policie s touto situací bohužel nemůže udělat vůbec nic. Prakticky vše, co požadujeme, záleží na politickém rozhodnutí. Byli bychom rádi, kdyby si s námi někdo sedl a začal situaci řešit. Zatím jsou to spíš sliby, než že by došlo k reálnému vyústění.

Ministr vnitra Vít Rakušan avizoval, že příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku plošně přidáno 1 500 korun měsíčně. Ukázalo se ale, že to platí jen pro ty nejhůře placené policisty v nejnižších platových třídách. Je to podle vás dostatečné řešení?

Jedna věc je, co pan ministr říká, druhá, co udělá. Zatím dochází jen k planým slibům. Situace je taková, že policisté, kteří slouží v mém útvaru a kteří jsou dennodenně na ulici a v ohrožení života a zdraví, tuto práci vykonávají za 27 tisíc korun čistého měsíčně. Nemůžeme se tak divit, že je takřka nemožné sehnat do našich řad další policisty.

Je tedy reálné, že pokud nedojde k dramatickému navýšení platů, odejdou od sboru další policisté?

Jsem přesvědčený o tom, že ano. Roztáčí se totiž začarovaný kruh. Čím méně lidí mám, tím více nočních a víkendových služeb musím rozepsat zbývajícím policistům.

Musím jim také rozdělit více spisů a oni jsou zkrátka přetěžovaní. Kruh se roztáčí, až se někdo utrhne a odejde. Tím se zase jeho služby a spisy přesunou na ostatní. A dojdeme do situace, kdy ani přidání částky pár set korun nebude stačit.