Policie odložila případ střelby na fakultě. Více řekne po informování pozůstalých

Policie skončila prověřování střelby na Filozofické fakultě UK, případ odložila. V pátek to uvedlo Městské státní zastupitelství v Praze na síti X. K závěrům se policie vyjádří příští týden poté, co informuje poškozené. Do doby doručení usnesení všem poškozeným nebude k věci poskytovat žádné další informace.