Policie podezřívá dva české dobrovolníky z rabování na Ukrajině

Oba dobrovolníci, Filip a Daniel, byli součástí ukrajinské armády Karpatská Sič, která bojovala během března a dubna s ruskou armádou v okolí Kyjeva, uvedla pro iRozhlas.cz právnička jednotky Olena Rozvadovská. Dvojici nyní policie podezřívá z trestného činu plenění ve válečné zóně, za který hrozí až výjimečný trest.

Dobrovolníkům se však podařilo dostat zpátky do Česka. Ukrajinská policie je podle jednoho z podezřelých propustila bez obvinění. Tady je však prověřuje česká policie. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů obeznámených s případem.

Nyní je tak NCOZ prověřuje z možného trestného činu plenění v prostoru válečných operací. Mužům v případě prokázání viny hrozí osm až dvacet let vězení nebo dokonce výjimečný trest.

„Takovou agendu jsme tady nikdy neměli, samozřejmě nás to zaměstnává, pracujeme velmi intenzivně,“ řekl minulý týden CNN Prima News šéf NCOZ Jiří Mazánek. Podle televize je minimálně jeden z Čechů navíc podezřelý z toho, že vycestoval na Ukrajinu bez povolení, které musí zájemcům o službu v cizí armádě předem udělit prezident republiky.

O vyšetřování válečných zločinů. A to nejen ruských promluvil v rozhovoru pro MF DNES i policejní prezident Martin Vondrášek. „Vím o jednom případu, který prověřujeme, kdy se měl český občan dopustit majetkové trestné činnosti v souvislosti s boji na Ukrajině,“ uvedl.

„Obohacování se“ bylo běžné, řekl

Právnička praporu však podotkla, že se o možném rabování dlouho nevědělo. Rozvadovská současně uvedla, že prapor existuje od roku 2014 a do té doby se s podobným incidentem nesetkali.

„Ale jednoho dne nám zavolali z kyjevské policie, že na nádraží zadrželi Daniela, který u sebe měl jedenáct granátů a roznětek k nim. Velitel naší jednotky jel na policii, kde ho vyzvedl. Zaručil se za něj, protože šlo o našeho spolubojovníka. Převezli jsme ho na základnu. Tam se nám ale sám přiznal, že spolu s Filipem a dalšími Čechy, po osvobození Irpině, když našli nějaké cenné věci, tak si je přivlastnili,“ popsala serveru iROZHLAS.cz Rozvadovská s tím, že šlo o dámské šperky a dětské ozdoby, které prokazatelně nemohly být jejich.

Pouze jeden z dvojice, a to Daniel, se měl podle Rozvadovské k činu přiznat. Odmítl však, že by šlo o rabování. „Našli u mě nějaký věci, jako byla vojenská čepice, prostě skončila mezi těmi věcmi, které jsem si bral. A nějaký blbosti, co tam byly doházený, maličkosti, co ani nemají hodnotu. Nějaké špendlíčky třeba do vesty…“ vysvětloval ve videu pro Seznam Zprávy s tím, že jej vojáci několikrát zbili a poté ho drželi ve sklepě indické ambasády v Kyjevě.

Filip měl naopak vinu podle Rozvadovské i po zadržení odmítat, a to i před ukrajinskou policií, které prapor oba dobrovolníky předal. Pro iRozhlas.cz řekl, že velitel praporu měl na štábu říct, že si stříbro může nechat. Podle jeho slov bylo „obohacování se“ podobnými věcmi v jednotce navíc běžnou praxí. Proto mu rozhodnutí ani nepřišlo zvláštní.

CNN Prima News upozornila, že přímo ve válečné zóně se krádeže nebo rabování trestají rovnou. Válečné trestné činy se navíc nepromlčují a potrestání může přijít i po letech.