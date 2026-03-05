Ve středu vpodvečer policisté oznámili, že aktuálně prověřují násilné úmrtí ženy v Karlových Varech. Událost se stala v jednom z místních domů.
Ve čtvrtek ráno upřesnili, že případ řeší jako vraždu. „Krajští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny hrozí jednatřicetiletému muži trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ uvedli na síti X.
Ve středu večer sdělil redakci iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jan Bílek, že zadrželi podezřelého. „Na místě policisté zadrželi muže, který je podezřelý z tohoto násilného činu. Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté,“ řekl Bílek.
„Další informace k tomuto případu zveřejníme, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodal mluvčí.