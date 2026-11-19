„Policisté zasahují v základní škole na Uhelném trhu v centru Prahy. Vyjeli tam po oznámení, že se ze školy ozývalo volání o pomoc. Na místě je klid a nikdo není zraněný,“ sdělil dopoledne redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Po necelé půlhodině policie informovala, že šlo o planý poplach, respektive nedorozumění.
„Vzhledem k tomu, že se žáci ve třídách zabarikádovali, budou nyní jednotlivé třídy postupně otevírány. Na místo preventivně míří také interventi pro případ, že by někdo potřeboval jejich pomoc.“
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara přijala policie oznámení v 9:57.
„První policejní hlídka byla v 10:05 na místě. Nedošlo k žádnému ohrožení ani střelbě, okolnosti oznámení se pořád prověřují a škola byla prohledána. Jednomu z bavících se spolužáků se pravděpodobně uprostřed debaty o hrách zapnula aplikace Záchranka, což vedlo ke spuštění této akce,“ popsal ministr.
Dodal, že nedošlo k žádnému zranění. „Celý náš bezpečnostní systém zafungoval.“
Na situaci se redakce iDNES.cz dotazovala i mluvčí aplikace Záchranka Martiny Vidové. „Náhodné zapnutí se stát může, ačkoli je řada kroků, které k vytočení hovoru vedou,“ popsala s tím, že nejprve je nutné stisknout ikonu aplikace a tísňové tlačítko a následně vybrat, zda chce člověk volat na číslo 112 či 155.
„Když dojde k volání na linku 155, odešle se datová zpráva na pozadí s doplňujícími údaji. U nás neevidujeme žádnou takovou zprávu, která by šla naším prostřednictvím. Potvrdila to i Policie ČR,“ dodala Vidová později.
K vyhodnocení přitom vždy přistupuje daný dispečer. „Pokud dojde k náhodnému vytočení, pak má volající telefon většinou v kapse a dispečer pozná, že se jedná o omyl. Když vytočíte tísňovou linku, tak vám navíc následně volají zpátky, zda se nejedná právě o nezáměrný hovor,“ vysvětlila.
Mluvčí pražské záchranné služby i policie odpoledne s odkazem na probíhající vyšetřování dění blíže komentovat nechtěli. Později policisté uvedli následující: „Šetření všech okolností případu samozřejmě stále probíhá. Velmi pravděpodobně šlo o běžné volání na linku 155 bez využití speciální aplikace.“