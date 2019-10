Policie prověřuje zanedbání péče v Pardubické nemocnici, dívka bude mít trvalé následky

Pardubice Policie se začne zabývat případem možného zanedbání péče v Pardubické nemocnici. Děvčátko narozené v červnu zřejmě nedostalo včas antibiotika a ponese si trvalé následky. Policie zatím zjišťuje všechny okolnosti, protože rodina dítěte se na ni sama neobrátila, řekla ve středu mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

„Trestní oznámení od rodiny jsme nepřijali, ale vzhledem k dotazům médií jsme se začali případem zabývat,“ uvedla Maturová.



Nemocnice neprovedla včas u novorozence odběr krve a všechny potřebné testy. Kvůli tomu se u dítěte rozvinulo zánětlivé postižení centrálního nervového systému a krvácení do mozku, uvedla média.

Nemocnice ve zveřejněném stanovisku uvedla, že po prověřování postupů poskytnuté léčebné péče zjistila nesoulad mezi doporučeným a realizovaným léčebným postupem plně kvalifikovaných lékařů. Na žádost již vydala zdravotnickou dokumentaci případu.

Podle středečního vyjádření společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPK) šlo o náročný předčasný porod pacientky s rizikovým těhotenstvím, kterou Pardubická nemocnice přijala poté, co ji předchozí dvě nemocniční pracoviště odmítla. „Interní prověřování medicínského postupu a vzniklých zdravotních komplikací, k nimž by v případě normálního transportu a včasné aplikace antibiotik před porodem nemuselo dojít, ukázalo na možný nesoulad mezi doporučeným a realizovaným odborným postupem, a to přesto že bylo děvčátko v péči proškolených a kvalifikovaných neonatalogů,“ uvedla mluvčí společnosti Kateřina Semrádová.

Nemocnice proto požádala o vypracování expertiz, aby se potvrdila nebo vyvrátila souvislost mezi možným nesouladem v postupu lékařského týmu a zdravotním stavem děvčátka a mohla vyvodit patřičné důsledky. „Zároveň je NPK připravena vyvinout maximální úsilí a rodině v těžké situaci pomoci,“ uvedla Semrádová.

Vedení Pardubického kraje jako vlastníka nemocnice by mělo do dvou týdnů dostat podrobnou zprávu o celé věci, řekl ve středu ČTK krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS). Zatím není jasné, zda selhal systém lékařské péče, nebo pochybili lékaři. Podle závěrů přijme hejtmanství konkrétní opatření.

Představenstvo společnosti Nemocnice Pardubického kraje v pondělí uložilo oblastní ředitelce pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánce Fraňkové, aby zpracovala návrhy řešení, která případem přímo souvisejí. „Chyby nastaly, bez personálních změn to z mého pohledu dál nepůjde,“ uvedl Valtr.

Pardubická nemocnice také čelí obvinění kvůli pooperačním komplikacím malého chlapce v roce 2017, který následně zůstal v takzvaném bdělém komatu. Obviněni jsou i lékařka a dvě zdravotní sestry z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Rodina požaduje po nemocnici 22 milionů korun, zdravotnické zařízení jí nabídlo šest milionů korun jako zálohu, což akceptovala.