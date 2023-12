Policie oznámila, že po střelbě evakuovala už celou budovu filozofické fakulty v Praze na náměstí Jana Palacha. Provádí tam pyrotechnickou prohlídku.

„Řekli nám, že musíme jít pryč, že to tam není bezpečné a musíme jít k Národní třídě. Že to není stále v pořádku s ohledem na to, že se vyskytla druhá střelkyně,“ řekla iDNES.cz svědkyně s tím, že informace o druhé střelkyni nemá od policie, ale od dalších svědků z fakulty.