Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně, které se zatím k věci vyjadřovat nechtělo. Podle serveru Novinky.cz zásah detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) souvisel s podezřeními kolem správních řízení, která se týkají dopravních přestupků.

„Návrh na vzetí do vazby byl podán u tří osob, kdy u dvou osob bylo rozhodnuto o vzetí do vazby, třetí do vazby vzata nebyla,“ uvedla mluvčí.

V případě obou lidí, kteří skončili ve vazbě, šlo o důvod vazby koluzní, tedy aby neovlivňovali svědky nebo nemařili vyšetřování. U jednoho z nich byly navíc důvody vazby předstižné, tedy aby neopakoval trestnou činnost. Mluvčí doplnila, že jen jeden z lidí vzatých do vazby si podal proti rozhodnutí stížnost.

Policie v úterý zasahovala na odboru přestupků v dopravě na brněnském magistrátu a také v prostorách krajského úřadu na Cejlu. Zásah redakci iDNES.cz potvrdil tajemník úřadu Oliver Pospíšil a vedoucí krajského odboru tiskových věcí a marketingu Inka Růžičková.

Podle serveru detektivové na odboru magistrátu zasahovali kvůli podezření, že některý úředník či úředníci velmi vycházeli vstříc řidičům, jimž hrozilo vybodování. Projednání přestupku se údajně protahovalo, aby nemohlo dospět k řádnému rozhodnutí. Řidič, kterému hrozilo vybodování, se tak kvůli promlčení sankci vyhnul. Zásah na krajském úřadu podle serveru souvisel se stejnou kauzou.