Policie se na Baxu kvůli vlivu Hradu na justici zatím neobrátila

Praha Policie se zatím neobrátila na bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu s žádostí o podání vysvětlení v případu údajného ovlivňování justice ze strany Hradu. Baxa to v neděli uvedl v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce. Z hlediska případného dokazování připustil, že jeho schůzka s prezidentem se odehrála mezi čtyřma očima, připomněl ale, že soudci běžně řeší případy, ve kterých nefiguruje nikdo třetí.

„Jako ten, kdo přednesl určitá fakta, se asi nabízí, že budu podávat někde nějaká vysvětlení, ale to je věc policie nebo dalších orgánů,“ uvedl Baxa.



Další účastník diskuse, šéf Unie státních zástupců Jan Lata, podotkl, že je otázkou, co se vzhledem k soukromému charakteru schůzek představitelů Hradu se zástupci justice podaří při prověřování zjistit tak, aby o tom bylo možné trestněprávně rozhodnout.

„Když jdete k prezidentu republiky, zpravidla si neberete skrytou kameru nebo nahrávací zařízení. Mám svou paměť, svoje slovo a svoji pověst,“ reagoval Baxa. „Když ti lidé, kteří jsou v určitých rolích, zkrátka nechápou, co k těm rolím patří, a co naopak nepatří, tak jim to musí někdo říct,“ dodal.

‚Ovlivnění je jedna věc, ovlivňování druhá‘

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) k věci uvedl, že stěžejní je pro něj konstatování sněmovního podvýboru pro justici, že k žádnému ovlivnění v konkrétních kauzách nedošlo. „Budu velmi rád, pokud to usnesení zapůsobí do jisté míry preventivně tak, aby k podobným věcem do budoucna nedocházelo,“ řekl. „Ovlivnění je jedna věc, ovlivňování je druhá věc. Tyhle věci se zkrátka nesmí dít,“ poznamenal Baxa.



„Pevně doufám, že ta kauza povede k tomu, že těch tlaků bude méně. Klíčové ale je, že ten soudce nebo státní zástupce musí být schopen případným tlakům odolat,“ upozornil Lata. Ten také připomněl, že prezident se těší trestněprávní imunitě, takže policejní prověřování se jej netýká.

Senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 (SEN 21) na Zemana v souvislosti s údajným ovlivňováním justice chystá žalobu za hrubé porušení Ústavy. Kněžínek dnes zopakoval svůj názor, že žaloba nemá šanci na úspěch, a to už z procesních důvodů, protože nutnost získat souhlas třípětinové většiny senátorů i poslanců je zásadní překážkou. Podobný přístup, kdy se předem říká, že něco nemá cenu, však podle Baxy není dobrý.