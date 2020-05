Výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády řeší policie, potvrdil Petříček. Postup označil za standardní

Výběr událostí v česko-ruských vztazích v posledních týdnech: 10. dubna - Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní stíhání kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Radnice Prahy 6 sochu nechala odstranit 3. dubna. Ruská diplomacie záležitost označila za zločin, který nezůstane bez odpovědi. Z Ruska se již dříve ozývala kritika odstranění sochy i nenávistné výpady na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, který dostal policejní ochranu. České ministerstvo zahraničí označilo stíhání české samosprávy Ruskem za nepřípustné.

- Česká diplomacie poslala nótu ruskému ministerstvu zahraničí kvůli incidentu před konzulátem v Petrohradu. 19. dubna - Ruská ambasáda odmítla, že by přesunula sídlo na adresu svého konzulárního úseku kvůli přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Uvedla, že hodlá nadále užívat jednu ze dvou adres, a to Korunovační 36. Vedení Prahy přejmenovalo náměstí Pod Kaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova letos v únoru. Němcov mimo jiné organizovat pouliční protesty proti Putinově režimu. V roce 2015 zastřelen v centru Moskvy.

- Moskva vyzvala Prahu k jednáním o Koněvově soše. 27. dubna - Generál Petr Pavel a další bezpečnostní experti vyzvali českou diplomacii k tvrdšímu postoji vůči Rusku, Moskva se podle nich vměšuje do záležitostí ČR. Rusko popřelo informaci týdeníku Respekt, podle kterého do Prahy dorazil před třemi týdny pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Bezpečnostní úřady ČR jeho přílet údajně vyhodnotily jako riziko pro politiky Ondřeje Koláře a pražského primátora Zdeňka Hřiba. Útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné, napsalo ruské velvyslanectví v nótě českému ministerstvu zahraničí.

- Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová řekla, že Moskva si nepřeje vyostřovat vztahy s Českem. 30. dubna - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil zprávu o plánu zabít české politiky za "nemyslitelnou".3. května - Ruské výhrůžky pražským politikům jsou podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami.

- Sněmovní bezpečnostní výbor se po jednání o možném příjezdu pracovníka ruských tajných služeb s jedem ricin shodl na tom, že považuje reakci bezpečnostních složek za adekvátní. 7. května - MZV uvedlo, že Česko posílí bezpečnostní opatření na svém velvyslanectví v Moskvě. Podle ministerstva je to dlouhodobý plán a nesouvisí s aktuálním děním v česko-ruských vztazích.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se postavil za pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a další starosty, kteří kritizují Rusko a byla jim nedávno přidělena policejní ochrana. V rozhovoru pro ČT Stoltenberg uvedl, že NATO důrazně odmítá jakékoli podobné zastrašování.

- Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij psal ve svém prohlášení k výročí konce druhé světové války o "nezodpovědných krocích komunálních úředníků v ČR a oslavování nacistických pomahačů". Rusko a Česko povedou jednání podle vzájemné smlouvy z roku 1993. 11. května - Ruské velvyslanectví v Praze se obrátilo na české MZV kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení na svém facebooku uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám.12. května - Ministr Petříček v ČT řekl, že výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády v Česku řeší policie.