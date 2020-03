Policie si posvítí na víkendové chataře, senioři nově nakoupí od 7 do 9 hodin

Praha Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že aktuální počet lidí nakažených novým typem koronaviru je 694 při 9402 provedených testech. „Největší nárůst pozorujeme především v Praze a Středočeském kraji,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Vojtěch dále uvedl, že vláda rozhodla o zrušení výjimky ze zákazu návštěv v nemocnicích, která umožňovala přítomnost otců u porodu. Už není prostor na výjimky, řekl ministr.

Zpřísnění režimu čeká od noci z pátku na sobotu takzvané pendlery, kteří dojíždějí za prací do zahraničí. Nově tak budou moci konat pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc i každodenním razítkem. Razítka bude policie na hranicích dávat každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. O změně dosavadního postupu rozhodla ve čtvrtek vláda. Impulzem byly informace, že režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, někteří lidé zneužívají.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se objevila například falešná potvrzení. Nově tak přes hranice podle něj „nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka“. To bude list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací. „Hranice bohužel překračují i lidí, kteří nemají status pendlera. A lidé, kteří pendlery jsou, často nedodržují pravidla,“ řekl Hamáček.

Dále uvedl, že policie od pátku zpřísní dohled nad lidmi cestujícími po republice, zejména si posvítí na chataře. Někteří z nich totiž porušují karanténní opatření a na venkově vyrážejí mezi tamní obyvatele. „Nechystáme nějakou blokaci dálnic, ale budeme se zajímat o důvody, kvůli kterým lidé cestují,“ přiblížil a dodal: „I vzhledem k blížícímu se víkendu apeluji na všechny, aby zvážili, zda je jejich cestování opravdu nutné.“

Vláda na svém zasedání také změnila dobu vyhrazenou pouze pro nákupy seniorů nad 65 let. Dosud mohli pouze oni v obchodech nakupovat mezi 10:00 a 12:00, nově je jim určen čas 7:00 až 9:00. V tu samou dobu mohou přednostně nakupovat také hendikepované osoby s průkazem ZTP/P. Vymezené hodiny pro nákupy seniorů se nově už nebudou týkat lékáren, řekl ministr Vojtěch. Vláda tak zareagovala především na připomínky lékárníků.

Ošetřovné pro všechny

Vláda schválila návrh novely zákona, podle níž na ošetřovné nově dosáhnou všichni rodiče, jejichž dětem je do 13 let, přičemž vyplácení ošetřovného bude prodlouženo na celou dobu uzavření škol. Týká se to rovněž OSVČ. Stát také slíbil pomoc firmám a jejich zaměstnancům. Zaměstnanci budou mít podle premiéra Andreje Babiše nárok na 80 procent mzdy.

Vláda vyčlenila 5 miliard korun na bezúročné úvěry od rozvojové banky a 5 miliard korun na záruky u bank. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka to vytvoří 40 miliard korun bezúročných úvěrů.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na dobu, kdy se znovu otevřou školy, řekl Babiš. Kvůli šíření koronaviru jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy.