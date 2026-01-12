Při dnešním čtení obžaloby Kratochvíl začal křičet na předsedkyni senátu Ivetu Šperlichovou. „Vy si tady vymyslíte případ. Rok jsem na izolaci, rok jsem izolovaný, rok nemám advokáta,“ křičel obžalovaný, který použil i několik sprostých slov.
Poté, co ho odvedli členové vězeňské služby a uklidnil se, přistoupil soud k jeho výslechu. „Já vůbec nevím, kde jsem byl. S kým jsem mluvil, co se dělo. Já si nepamatuju, co se dělo celý den,“ řekl Kratochvíl.
Návštěvu čerpací stanice a baru, do kterého chodíval hrát stolní fotbal, si nepamatoval. Tvrdí, že se probral až před půlnocí promrzlý a na cizím kole ve Zlíně-Malenovicích, tedy několik kilometrů od vyhořelého baru.
Poté se potkal se známými, kteří mu prý řekli, že ho hledá policie. Policisté Kratochvíla zadrželi dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Po dopadení soud útočníka, který byl dříve trestaný za loupež, poslal do vazby.
Sám o sobě v pondělí Kratochvíl hovořil jako o darebákovi a psychopatovi. Uvedl, že je uživatelem drog a bere léky a mívá halucinace. „Chodím k psychiatrovi. Já jsem občas v klidu. Ale když mi přestanou věci dávat smysl, začne mi v hlavě úplně hrabat,“ uvedl obžalovaný.
Podle obhájce Miloslava Jančíka má jeho klient za to, že je stižen duševní poruchou, která by měla být znalecky blíže specifikována. „Zatím tam byl jeden znalecký posudek, budeme navrhovat další,“ řekl novinářům Jančík.
Incident se stal loni 28. ledna odpoledne. Podle obžaloby si Kratochvíl koupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru. Uvnitř kanystr zapálil a se slovy „tady máš dáreček“ jej podle státního zástupce Martina Malůše hodil směrem ke dveřím do skladu, kde se nacházel barman.
„Po dopadu kanystru na zem došlo v řádu vteřin k živelnému nekontrolovatelnému až explozivnímu hoření,“ uvedl Malůš. Současně se podle něj prostor rychle zaplnil toxickými zplodinami hoření a hustým kouřem.
Pracovník baru se podle žalobce ocitl v bezprostředním nebezpečí smrti uhořením, případně udušení jedovatými zplodinami hoření. „Jediná útěková cesta z prostoru, kde se nacházel, byla zasažena plameny vysokého žáru,“ uvedl státní zástupce.
Barmanovi se podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu baru, otvorem se dostat do sousední místnosti a pak utéct ven. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou.
Podle žalobce se u zraněného pracovníka baru po požáru rozvinula posttraumatická stresová porucha. Barman nyní žádá milion korun jako náhradu nemajetkové a majetkové újmy. Čtyři hosté baru stihli podnik včas opustit a vyvázli bez zranění. Požár baru zlikvidovali hasiči.
Založením požáru Kratochvíl podle žalobce způsobil poškozeným lidem škodu téměř půl milionu korun.
Svědci obžalovaného poznali
Jeden ze svědků vypověděl, že v baru ten den odpoledne potkal obžalovaného. Když pak venku kouřil, viděl jej z baru utíkat a následně někdo otevřel dveře, ze kterých se valil kouř. Další svědek seděl v době události uvnitř a viděl obžalovaného sedět u baru a slyšel slova: „Tady máš dáreček“.
„Ozvala se rána, otočil jsem se, viděl jsem, jak muž drží v ruce něco. Barman se ho ptal, co to je, on řekl, že dárek a hodil mu tu věc za bar. Bylo to rozhořelé, nevím, co to bylo. Pak ten muž v klidu odešel,“ popsal další ze svědků.
U soudu vypovídala také obsluha benzinky, na které si Kratochvíl koupil benzin. „Byl tady předtím několikrát, mluvil nesmysly, mluvil si sám pro sebe. Ten den hledal kanystr, ale neměl na něj peníze, tak mu vedoucí poradila, že máme venku popelnici na staré kanystry. Pak zaplatil asi 333 korun za natankovaný benzin. Nepřijel autem, působil dojmem, že něco udělá, že chce něco podpálit, byl mimo a takový člověk asi nejde sekat trávu,“ vypověděla svědkyně.
Založením požáru Kratochvíl podle žalobce způsobil poškozeným lidem škodu 130 900 korun a další škodu 350 tisíc. V případě prokázáni viny a odsouzení hrozí muži za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení má pokračovat v úterý 13. ledna, vypovídat budou další svědci a znalci.
29. ledna 2025