Policisté do konce září vyšetřovali 97 vražd, tři z nich spáchaly děti do 15 let

Za prvních devět měsíců letošního roku vyšetřovali policisté celkem 97 vražd, což je oproti stejnému období loňského roku o 18 méně. Oproti roku 2022 to bylo o 25 méně. Objasnit se podařilo 84 vražd, tři z nich spáchaly děti ve věku pod 15 let. Vyplývá to z měsíčních statistik, které zveřejnilo policejní prezidium. Údaje zahrnují nejen dokonané skutky, ale i přípravy a pokusy o vraždu.