Policie stíhá čtyři lidi kvůli fotkám na OnlyFans. Obviněný je i známý influencer

  10:02
Policie stíhá čtyři jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie vyzvala případné další poškozené či svědky, aby se přihlásili.

Kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi se ocitl v hledáčku policie

Podle serveru expres.cz je jedním z obviněných kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi.

Obvinění podle vyšetřovatelů postupovali jako organizovaná skupina. Pomocí předem připravené lsti a manipulace se zaměřovali na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté. Vyhlédnuté mladé ženy se často nacházely v nepříznivé socioekonomické situaci.

Pachatelé je zlákali k vytváření erotických fotografií a videí a následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení umělce. „K založeným profilům s osobními údaji dívek však samy poškozené zpravidla neměly přístup,“ popsal Ibehej.

Policie tvrdí, že pachatelé fotografie a videa s erotickým obsahem prodávali předplatitelům a kvůli dosažení co nejvyššího zisku dívky postupně nutili k poskytování stále explicitnějšího a pro předplatitele atraktivnějšího obsahu. Využívali k tomu psychický nátlak, když dívkám hrozili smluvními pokutami.

Skupina podle Ibeheje získala trestnou činností nejméně 3,6 milionu korun. Policie zajistila obviněným majetek ve výši devíti milionů. Jednoho ze stíhaných poslal soud do vazby. V případě prokázání viny hrozí všem pět až 12 let vězení. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.

Další poškození mohou kontaktovat policii na e-mailu ncoz.katalog@pcr.cz.

