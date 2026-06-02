Podle serveru expres.cz je jedním z obviněných kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi.
Obvinění podle vyšetřovatelů postupovali jako organizovaná skupina. Pomocí předem připravené lsti a manipulace se zaměřovali na nezralé dívky, často čerstvě plnoleté. Vyhlédnuté mladé ženy se často nacházely v nepříznivé socioekonomické situaci.
Pachatelé je zlákali k vytváření erotických fotografií a videí a následně s nimi podepsali smlouvu o zastoupení umělce. „K založeným profilům s osobními údaji dívek však samy poškozené zpravidla neměly přístup,“ popsal Ibehej.
Policie tvrdí, že pachatelé fotografie a videa s erotickým obsahem prodávali předplatitelům a kvůli dosažení co nejvyššího zisku dívky postupně nutili k poskytování stále explicitnějšího a pro předplatitele atraktivnějšího obsahu. Využívali k tomu psychický nátlak, když dívkám hrozili smluvními pokutami.
Skupina podle Ibeheje získala trestnou činností nejméně 3,6 milionu korun. Policie zajistila obviněným majetek ve výši devíti milionů. Jednoho ze stíhaných poslal soud do vazby. V případě prokázání viny hrozí všem pět až 12 let vězení. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.
Další poškození mohou kontaktovat policii na e-mailu ncoz.katalog@pcr.cz.