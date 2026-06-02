Serveru iRozhlas.cz to řekl žalobce Adam Kotoun ze státního zastupitelství Plzeň-jih. Není jasné, v jakém útvaru voják slouží.
„Bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání, a to pro skutek, který byl kvalifikován jako přečin nedovolené ozbrojování,“ řekl Kotoun. Kriminalisté obvinili vojáka v první půli května.
Podle mluvčí Vojenské policie Nikoly Rimkevič Hájkové stíhaný voják v letech 2019 až 2025 sháněl znehodnocené zbraně na aukčních portálech. Poté je podle kriminalistů upravoval tak, aby byly opět funkční. Současně z nich odstraňoval identifikační označení.
U vojáků je nedovolené ozbrojování výjimečným deliktem. Letos jde o první takový případ, předloni se objevil ještě jeden.
„V roce 2024 kriminální služba Vojenské policie zahájila trestní stíhání ve věci nedovoleného ozbrojování ve třech případech,“ cituje iRozhlas.cz mluvčí Rimkevič Hájkovou.