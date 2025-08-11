V areálu bývalé liberecké textilky našli mrtvolu. Kriminalisté zjišťují příčinu smrti

  12:39
V areálu bývalé liberecké Textilany byl dnes nalezen mrtvý člověk. Oznámení o těle už obdržela také policie, kriminalisté nyní vyšetřují příčinu úmrtí, případ má pomoci objasnit i pitva.
Policie a záchranáři v areálu Textilany

Policie a záchranáři v areálu Textilany | foto: Jan Pešek, MF DNES

„Aktuálně se nacházejí na místě kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování, kteří budou prověřovat okolnosti, za jakých došlo k úmrtí,“ uvedl před polednem mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský s tím, že ve věci bude nařízena soudní pitva.

Výjezd záchranářů k události potvrdil následně i mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev s tím, že přivolaný lékař konstatoval smrt.

Brownfield, který zůstal po zbourané textilní továrně, se nachází několik desítek metrů od tramvajové zastávky. Podle redaktorky iDNES.cz jde o místo, kde se scházejí lidé bez domova a narkomani; u parovodů si staví svá obydlí.

27. ledna 2025
