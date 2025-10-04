Tragédie u voleb. Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna

  15:24aktualizováno  15:24
Pražští policisté vyšetřují tragickou událost, která se stala v sobotu okolo půl druhé odpoledne. Muž na Praze 8 přišel na základní školu, kde zrovna probíhaly volby. Nakonec podle policie spáchal sebevraždu. „Měl tam přijít údajně odvolit. Pak přišel do pátého patra a vyskočil,“ upřesnil pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tragická událost se podle Daňka stala v Bedřichovské ulici na Praze 8.

„Z pátého patra základní školy, kde právě probíhaly volby, vyskočil o půl druhé odpoledne muž z okna. Pád bohužel nepřežil, a to i přes poskytnutou první pomoc. Případem se zabýváme kvůli podezření ze spáchání sebevraždy,“ řekl redakci policejní mluvčí Daněk.

Zároveň upřesnil, že se nejednalo o nikoho z volební komise.

Policie však v pátek a sobotu řešila i další události. Mimo jiné předsedu komise, který měl 2,5 promile alkoholu či sovětskou vlajku na hasičárně. Rovněž policisté řešili krádež státní vlajky nebo událost, kde pes blokoval voliče před volební místností.

„Do volební místnosti se dostavil volič, u kterého bylo zjištěno, že již odvolil. Sám přitom tvrdil, že nevolil. Případ prověřujeme,“ doplnila policie.

