Tragédie u voleb. Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna

Tragická událost se podle Daňka stala v Bedřichovské ulici na Praze 8.
„Z pátého patra základní školy, kde právě probíhaly volby, vyskočil o půl druhé odpoledne muž z okna. Pád bohužel nepřežil, a to i přes poskytnutou první pomoc. Případem se zabýváme kvůli podezření ze spáchání sebevraždy,“ řekl redakci policejní mluvčí Daněk.
Zároveň upřesnil, že se nejednalo o nikoho z volební komise.
Policie však v pátek a sobotu řešila i další události. Mimo jiné předsedu komise, který měl 2,5 promile alkoholu či sovětskou vlajku na hasičárně. Rovněž policisté řešili krádež státní vlajky nebo událost, kde pes blokoval voliče před volební místností.
„Do volební místnosti se dostavil volič, u kterého bylo zjištěno, že již odvolil. Sám přitom tvrdil, že nevolil. Případ prověřujeme,“ doplnila policie.