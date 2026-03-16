Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Možná výhružka, míní

  13:29aktualizováno  13:29
Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková, se domnívají, že jde o zastrašování spojené s náplní jeho práce. Na základě trestního oznámení už incident řeší policie.

Uřezanou hlavu kance hodil na pozemek u chaty neznámý muž maskovaný žlutou šálou. Podle kamerových záznamů ji na místo donesl v igelitovém pytli po nedělní páté hodině ranní. Na záznamu je letní čas.

„Situace je velmi zvláštní. Ten člověk evidentně přišel na jistotu. Neobcházel, hlavu odhodil přes branku a odešel. Nejprve jsem kontaktoval místní policii, před chvílí jsem podal i trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekl iDNES.cz poškozený, jehož totožnost redakce zná, avšak na jeho přání ji z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.

Kančí hlava, kterou někdo hodil na pozemek zaměstnanci pražského magistrátu.

Dotyčný se jako člen poradního týmu Jany Komrskové (Piráti) na magistrátu věnuje rozkrývání korupčních kauz čtvrtým rokem. „Nenapadá mě nic jiného, s čím by to mohlo souviset, než s mým zaměstnáním,“ doplnil.

Jana Komrsková o incidentu informovala na síti X. „Toto gesto vnímáme jako jasný vzkaz. V posledních době přišla série dotazů podle zákona č. 106, které účelově mířily na jeho práci na magistrátu. Nechce se mi věřit, že v této spojitosti by šlo o pouhou náhodu,“ uvedla k záležitosti náměstkyně.

Domnívá se, že jejich společná práce na odhalování korupce a upozorňování na ni začala někomu vadit. „Je naprosto nepřijatelné, aby se někdo vracel k metodám zastrašování, které známe spíše z kriminálních filmů,“ sdělila.

„Já ani mí kolegové se tímto zastrašováním nenecháme nějakým způsobem rozhodit, ale chci se proti tomu výrazně vymezit,“ dodala.

Případem se zabývá policie. „Oznámení o této záležitosti jsme přijali a nyní se jím zabývají policisté, kteří zjišťují základní informace k věci,“ uvedl policejné mluvčí Jan Daněk.

