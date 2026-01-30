Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na uchazeče o řidičák, pojala velmi lajdácky. Při vypracovávání posudků klienty vůbec neviděla. Za práci si ovšem nechala dobře zaplatit.
Kriminalisté nyní ženu stíhají kvůli přijetí úplatku. Toho se měla dopustit v roce 2024, kdy pracovala pro několik autoškol.

„Celkově zhruba šedesáti uchazečům byl nakonec vystaven posudek o způsobilosti žadatele, a to i přesto, že obviněná žena většinou u vyšetření nebyla osobně přítomna, vyšetřované osoby neviděla, nemluvila s nimi a vyšetření ani nebylo provedeno na jejím akreditovaném pracovišti, ale ve většině případů v kanceláři autoškoly přes videohovor či přes hovor s hlasitým odposlechem,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Uchazeči o řidičský průkaz podle výsledků vyšetřování dostali pouze písemné testy, na jejichž základě pak psycholožka vystavovala posudek o způsobilosti. „V několika případech nebylo vyšetření provedeno vůbec, přesto byl uchazečům posudek o způsobilosti žadatele vystaven,“ řekl mluvčí.

Za podobně ledabylá vyšetření žadatelé podle policie platili různé částky v řádu tisíců korun. „Tímto svým jednáním získala šedesátiletá žena ve svůj prospěch nejméně 100 tisíc korun,“ podotkl Kopřiva.

V případě prokázání viny hrozí šedesátileté psycholožce za úplatkářství až čtyři roky vězení, případně zákaz činnosti.

