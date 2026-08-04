Policie zadržela odsouzeného pašeráka kokainu, hledalo ho Chorvatsko

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  15:21aktualizováno  15:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Národní protidrogová centrála minulý týden zadržela v Česku Elemíra Slepčika, na kterého vydalo Chorvatsko evropský zatykač kvůli vyšetřování případu chorvatské organizované skupiny obchodující s kokainem, v níž podle všeho působil. V úterý to uvedl server Odkryto.

Podle jeho informací se Slepčik skrýval před spravedlností zhruba rok, z toho část strávil ve Španělsku. V minulosti byl Slepčik odsouzen v ČR za organizování pašování kokainu z ostrova Curacao v Karibiku.

Zadržení jednoho člověka na základě evropského zatýkacího rozkazu, který vydaly chorvatské úřady loni v srpnu, potvrdil serveru mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Státní zástupkyně podle něj následně podala návrh na vzetí zadrženého do předběžné vazby, čemuž pražský městský soud vyhověl.

„Ve věci nyní probíhá předběžné šetření na základě zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,“ uvedl Cimbala s tím, že totožnost zadrženého potvrdit nemůže.

V kauze pašování kokainu do ČR soud poslal Slepčika do vězení v roce 2005. Jeho a další dva organizátory obchodu potrestal od deseti do 12 let vězení. Organizovaná skupina najala dva lidi, kteří spolykali na 70 ampulí s kokainem a v žaludcích ho převezli do Česka. Následně hlavními organizátoři podle soudu i vyhrožovali klíčové svědkyni v případu.

Server Odkryto uvedl, že Slepčik v minulosti dodával drogy i uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi, kterého české úřady začaly na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti.

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