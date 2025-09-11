Policie v kauze Dozimetr obvinila exšéfa pražského dopravního podniku Dvořáka

Autor: ,
  15:08aktualizováno  15:24
Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, napsal web Seznam Zprávy. Stalo se tak poté, co začal s policisty spolupracovat někdejší ekonomický ředitel této firmy Matej Augustín.
Martin Dvořák

Martin Dvořák | foto: Michal Šula

Bývalý šéf pražského Dopravního podniku Martin Dvořák u Městského soudu v Praze...
Podnikatel Pavel Dovhomilja obviněný v kauze Dozimetr (30. duben 2025)
„Ano, už bylo doručeno (usnesení o zahájení trestního stíhání),“ potvrdil Seznam Zprávám Martin Dvořák. Proti obvinění chce podat stížnost.

NCOZ nové skutečnosti nekomentovala. „Informace z trestního řízení poskytuje pouze Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. K věci se odmítl vyjádřit i dozorující státní zástupce Adam Borgula.

Obvinění Dvořáka má podle všeho souvislost se svědectvím bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína. Ten při jednom z výslechů, díky němuž se nakonec vyhnul obžalobě, zmínil právě Dvořákovo jméno.

Podle policie měl Augustín požádat Dvořáka, aby vystupoval jako prostředník skupiny kolem Michala Redla, která chtěla ovlivňovat zakázky dopravního podniku. Podle Deníku N policie Dvořáka viní ze zprostředkování pětimilionového úplatku v souvislosti s projektem u stanice metra Nádraží Holešovice. Dvořák jakoukoli vinu odmítá.

Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Dvořák byl podle serveru obviněn poté, s policisty začal spolupracovat někdejší ekonomický ředitel DPP Matej Augustín.

