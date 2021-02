Policie viní jednoho člověka za škodu 1,8 miliardy korun v Lesích ČR, hrozí mu až osm let vězení

PRAHA Policie obvinila jednoho člověka z porušení povinnosti při správě cizího majetku a z podvodu v souvislosti se státním podnikem Lesy ČR. Podle kriminalistů způsobil stíhaný člověk škodu zhruba 1,8 miliardy korun. Na dotaz to ve čtvrtek uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. V případě prokázání viny hrozí pachateli dva až osm let vězení.

V sídle Lesů ČR zasahovali policisté v dubnu 2019. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) tehdy uvedl, že razie se týkala doby působení bývalého ředitele podniku Daniela Szóráda. Szórád následně řekl médiím, že to, co mu policie klade za vinu, je absurdní.



Případem se zabývá královéhradecká expozitura NCOZ a dozoruje jej Adam Borgula z pražského vrchního státního zastupitelství. Borgula ve čtvrtek sdělil, že stíhání bylo zahájeno 15. února.

Lidové noviny dříve uvedly, že policie Szóráda podezírá ze způsobení škody 2,4 miliardy korun, a to v souvislosti s nevýhodným ukončením smluv a s nedostatečným zásahem proti kůrovcové a větrné kalamitě. „Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů,“ citovaly z materiálu souvisejícího s vyšetřováním.



Policisté zasahovali předloni v dubnu nejen v sídle Lesů ČR, ale také na ministerstvu zemědělství. Jeho mluvčí v té době uvedl, že policie úřad požádala o součinnost a o předložení dokumentů, které se vztahují k předchozímu vedení ministerstva a Lesů ČR.