Vražda izraelského „krále hracích automatů“? Policie zadržela podezřelého

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  11:11
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Policisté ve čtvrtek vypátrali a zadrželi muže, který je podezřelý ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3. Podle dřívějších informací izraelských médií byl obětí izraelský podnikatel Tony Bargig, který je znám jako „král hracích automatů“. Česká policie totožnost zavražděného nepotvrdila.

V Praze byl zavražděn čtyřiapadesátiletý izraelský podnikatel Tony Bargig. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Policie nebude k případu poskytovat bližší informace. O vraždě cizince s ročníkem narození 1971 informovali policisté ve čtvrtek po poledni.

„S ohledem na probíhající trestní řízení a další úkony k tomuto případu nyní nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla v pátek policie.

Izraelská média, například server Ynet News, ve čtvrtek informovala, že v Praze byl v noci zavražděn známý čtyřiapadesátiletý podnikatel v hazardu Bargig. Podle izraelských médií Bargig figuroval v procesu, ve kterém čelil obžalobě z nelegálního provozu sítě 15 heren v Izraeli v letech 2008 až 2014. V roce 2020 soud uložil Bargigovi trest 15 měsíců vězení a nařídil mu zaplatit celkem 1,35 milionu šekelů (zhruba devět milionů korun).

Později Bargig čelil i soudnímu sporu ohledně doměření daně z příjmu. Podle izraelských daňových úřadů totiž podnikatel nepřiznal část příjmů, které měl z provozu hazardu. V posledních letech pak podle izraelských médií Bargig přesunul velkou část své podnikatelské aktivity do Prahy, kde i trvale žil.

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