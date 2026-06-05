Vražda izraelského „krále hracích automatů“? Policie zadržela podezřelého

Policie nebude k případu poskytovat bližší informace. O vraždě cizince s ročníkem narození 1971 informovali policisté ve čtvrtek po poledni.
„S ohledem na probíhající trestní řízení a další úkony k tomuto případu nyní nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla v pátek policie.
Izraelská média, například server Ynet News, ve čtvrtek informovala, že v Praze byl v noci zavražděn známý čtyřiapadesátiletý podnikatel v hazardu Bargig. Podle izraelských médií Bargig figuroval v procesu, ve kterém čelil obžalobě z nelegálního provozu sítě 15 heren v Izraeli v letech 2008 až 2014. V roce 2020 soud uložil Bargigovi trest 15 měsíců vězení a nařídil mu zaplatit celkem 1,35 milionu šekelů (zhruba devět milionů korun).
Později Bargig čelil i soudnímu sporu ohledně doměření daně z příjmu. Podle izraelských daňových úřadů totiž podnikatel nepřiznal část příjmů, které měl z provozu hazardu. V posledních letech pak podle izraelských médií Bargig přesunul velkou část své podnikatelské aktivity do Prahy, kde i trvale žil.