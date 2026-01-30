Oznámení o vážně zraněné osmatřicetileté ženě zaznělo na tísňové lince ve středu v půl deváté večer. Do domu v Čelčicích následně vyrazili policisté a posádka záchranné služby, která se poté snažila napadenou zachránit.
„V domě se nacházel také její partner, který hlídce sdělil, že přítelkyně pila alkohol, a tak se k ní přidal. Při tom se pohádali. Partnerka pak měla vzít zavěšenou dekorační šavli a tou se zranit. Policisté ale muži neuvěřili a přivolali prostějovské kriminalisty. Ti následně kontaktovali krajské kriminalisty, kteří si případ převzali,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Žena navzdory poskytnuté pomoci na místě zemřela a muž se nakonec přiznal, že partnerku bodl on. Tragédií tak zřejmě vyvrcholily opakující se hádky páru v opilosti.
„Útočník svého činu litoval a nedokázal si vysvětlit své zkratkovité jednání. V minulosti už byl třikrát odsouzen, převážně pro majetkovou trestnou činnost,“ doplnil Hejtman s tím, že policisté během pátku podají podnět ke vzetí muže do vazby.
V Olomouckém kraji jde letos o druhou vraždu, první se stala hned 1. ledna na Šumpersku, kde dvaačtyřicetiletá žena podle policistů zabila nožem svého přítele. Motivem byly rovněž partnerské neshody. Tragédie se stala v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku, svou roli hrál také alkohol.
Za loňský rok označili policisté z regionu počet těchto nejzávažnějších trestných činů za rekordní. Původně jich evidovali na konci roku 13, nakonec k nim přibyly po překvalifikování trestného činu ještě další dva. Předloni jich přitom bylo šest, o rok dříve pět.
Nejvíce vražd či pokusů o vraždu zaznamenali kriminalisté na Olomoucku, kde se stalo sedm případů, čtyři případy mají ze Šumperska a tři z Přerovska. Jednu vraždu řešili také na Prostějovsku. Jediným okresem, kde se žádný takový čin nestal, tak bylo Jesenicko.