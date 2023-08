Dezinformátora Čermáka hledá policie, nenastoupil do vězení

Policie po Tomáši Čermákovi vyhlásila pátrání v úterý večer. V popisu však zdůrazňuje, že není ozbrojený ani nebezpečný. Za nenastoupení do výkonu trestu mu však hrozí další dva roky ve vězení.

Advokát Norbert Naxera, který zastupoval Čermáka, v úterý večer pro iDNES.cz řekl, že s ním není v kontaktu. „Nezvedá mi telefon. Nastoupit do vězení měl minulý týden. Zeptejte se spíše pana Zítka (Pavel Zítko pozn. red.), který ho asi viděl naposledy,“ uvedl pro iDNES.cz Naxera.

Současně však zdůraznil, že nemůže mluvit za Čermáka. „On to prostě neuznává. Říká, že prostě Česká republika je nelegitimní stát, že je to korporace. Prostě, že žádné rozhodnutí uznávat nebude,“ doplnil Naxera, který současně uvedl, že s Čermákem byl v kontaktu před jeho nástupem do vězení. „Mám dojem, že pan Zítko měl video, že se setkali v posledních dnech. Takže by mohl vědět,“ dodal Naxera.

„Odvolání obžalovaného se zamítá“

Loni měl právě Čermák na sociálních sítích nabádat své sledující, aby za použití všech prostředků, včetně násilí, zabránili přijetí novely pandemického zákona.

„Odvolání obžalovaného se zamítá. Pro soud je závazná definice, která je obsažena v zákoníku. Máme za to, že právní kvalifikace je naprosto správná,“ zdůvodnil tehdy zamítnutí odvolání předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Ten v minulosti také připomněl, že dostal trest v nižší sazbě, proto není nepřiměřený. Příznivci ihned začali na soudce křičet, že jsou prasata a fašisté. Někteří z nich i na senát pískali. Nadávali dále na chodbě, ale téměř ihned odešli z budovy.

Policie pátrá po Tomáši Čermákovi. | foto: Policie ČR

Hrozilo mu až 15 let

Čermákovi hrozilo až patnáct let vězení, odvolací senát mu potvrdil trest ve výši 5,5 roku ve věznici s ostrahou. Také mu propadne telefon, kterým video natočil. Dostal také zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 30 měsíců.

„Vyzýval své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR, a vymanili se tak z mezinárodních struktur a organizací EU a NATO, přičemž uváděl, že hlavním cílem násilných aktivit jsou členové parlamentu a vlády,“ popsal v březnu státní zástupce Bílý.

Sám Čermák se u březnového soudu omluvil a prohlásil, že je rád, že se výzvy nikdo nechytil. Podle něj agresivní výrazy nemyslel vážně, ale jako nadsázku.

„Chtěli jsme lidem ukázat věci, které jsou ohledně covidu špatně. Používali jsme expresivní výrazy, abychom měli popularitu. Tím jsme na sebe upoutali větší pozornost. Když věci říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Naopak když je to agresivní, je o to mnohem větší zájem,“ vysvětlil u březnového soudu Čermák.

Čermák již trestaný je. Loni za hanobení národa a podněcování k nenávisti dostal od pražského Krajského soudu desetiměsíční podmínku. Spolu s Patrikem Tušlem vyzýval k odporu proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Čermákovi také pokračuje další soudní řízení. Spolu s Tušlem a dalším mužem Zdeňkem Masárem měli obtěžovat prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra. Za výtržnictví Čermákovi s Masárem hrozí podmínky, Tušlovi za nebezpečné vyhrožování osm měsíců vězení.