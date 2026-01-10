Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

„Hlídka kaplických kolegů havarovala do svodidel na dálnici D3,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí jihočeské policie. „Mířili do Velešína, kde muž vyhrožoval sebevraždou,“ dodala.
Na místo podle Krausové jeli také hasiči a záchranáři, kteří dorazili dříve než policie a muže převezli do nemocnice.
Redakce iDNES.cz oslovila se žádostí o informaci také mluvčí jihočeské záchranky Petru Kafkovou. „Informace k takovým událostem neposkytujeme, jelikož by to pak mohlo podněcovat k podobným činům,“ řekla. „Můžu jen říct, že jsme na místě byli,“ dodala.
Zda v nehodě policistů sehrálo roli náledí nebo jiné okolnosti, bude podle Krausové policie ještě zjišťovat.