Policie vyšetřuje údajné týrání krav na Českolipsku, prý se brodily ve vlastních výkalech

Česká Lípa Policie vyšetřuje údajné týrání krav a podezření z dotačního podvodu v jednom kravíně na Českolipsku. Podle spolku Hlas zvířat se skot brodil ve vlastních výkalech a mladší telata se do výkalů bořila téměř po břicho, uvnitř bylo asi 120 zvířat. Podle zjištění spolku získala společnost, které toto hospodářství patří, na dotacích přes 60 milionů korun.

V tiskové zprávě o tom informovala předsedkyně Hlasu zvířat Tereza Plicka. Šetření v kravíně prováděla i Státní veterinární správa, týrání zvířat ale neodhalila.

Členové organizace sice natočili video, které jejich tvrzení dokládá, veterináři ho ale pro svá šetření nemohou použít. „To bychom museli na místě zdokumentovat my,“ řekl v pondělí krajský ředitel Státní veterinární správy (SVS) Roman Šebesta.

Podnět ke kontrole podle něj obdrželi už na začátku srpna. Na kontrolu se vydali 7. srpna, dovnitř se ale po dohodě s chovatelem dostali až o týden později. „Všechen hnůj byl vyklizen, bylo nastláno, zvířata měla vodu, takže máme zdokumentované, že v době naší návštěvy 14. srpna už životní podmínky byly dobré,“ uvedl Šebesta. Veterináři podle něj zjistili jediné pochybení, a to, že některé krávy neměly identifikační známky na uších. Kvůli tomu s chovatelem zahájí správní řízení. „Vydali jsme zvláštní opatření chovateli, že se zakazuje přemisťování zvířat,“ řekl. Při kontrole minulý týden nezjistili veterináři, že by ho porušoval. „Za nás to bylo v pořádku,“ dodal Šebesta.

Spolek Hlas zvířat ale odkazuje na video, jež datuje k 1. září. I na něm se zvířata brodí v půl metru hnoje. Náprava podle spolku nastala až před zářijovou kontrolou nahlášenou dopředu. „Úklidu se mělo účastnit přinejmenším osm mužů, kteří měli k dispozici tři traktory a další techniku a v průběhu dopoledne bylo odvezeno několik desítek valníků s výkaly,“ uvedl v tiskové zprávě spolek.

Spolek podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. „Oddělení hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Česká Lípa v současné době prověřuje podmínky chovu skotu i další okolnosti spojené s tímto podnikáním na Českolipsku. O jaké konkrétní místo podnikání se jedná, upřesňovat nebudeme,“ řekla mluvčí policie Ivana Baláková.