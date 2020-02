Policie vyslechla ženy, které v Řeporyjích převáděly děti přes koleje se spuštěnými závorami

Praha Policisté zjistili identitu tří žen, které ve středu převáděly děti přes železniční přejezd v pražských Řeporyjích i přes to, že byly spuštěné závory a svítila výstražná signalizace. V pátek to policie uvedla na Twitteru. Ženy byly ve čtvrtek vyslechnuty, policie zatím neinformovala o tom, že by je obvinila.

„Prověřováním případu získali detektivové informace, které vedly ke ztotožnění trojice žen z videozáznamu. Ty byly v průběhu včerejšího dne k případu vyslechnuty. I nadále probíhají standardní úkony trestního řízení,“ uvedli policisté. Už ve čtvrtek sdělili, že případ prověřují pro podezření z trestného činu obecné ohrožení.

Video z přejezdu mě dostalo. Dětí je třináct!!! Tři dospělé osoby. Asi nejaka cizí školka, nevím. Řekl jsem https://t.co/C53XggfUhr ať to klidně zveřejní. Hrozný. pic.twitter.com/qRPO4mE8Ap — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 5, 2020 Na středeční incident upozornil starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Z videa, které zveřejnila internetová televize mall.tv vyplývá, že ženy poté, co projel vlak, převedly 13 dětí přes koleje, i když byly závory stále spuštěné.