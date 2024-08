Státní ochranka a „rozkrádání veřejných peněz“. Poslanci čekají, co na to GIBS

Obvinění minulý týden zveřejnila stanice CNN Prima News, která důstojníkům slíbila anonymitu. Podle nich si někteří vedoucí pracovníci vykazovali až stovky hodin přesčasů ročně, i když je nikdy neodpracovali. To jim pak navýšilo výsluhy až na 60 tisíc korun měsíčně. GIBS se podle nich navíc podněty nezabývala, protože ředitel Ochranné služby Jiří Komorous má u ní známosti.

V pořadu Právě dnes na stejné stanici na kauzu reagoval člen Bezpečnostního výboru Koten. „Pokud by se ukázalo, že se to dělo, tak je to samozřejmě k zamyšlení. Bylo by potřebné ten systém posílit a vyhodnotit, proč se takové věci mohou stát,“ uvedl. Koten též navrhl upravit kontrolní mechanismy, aby k „rozkrádání veřejných peněz“ nedocházelo.

Podle poslance Letochy se GIBS již podněty zabývá. Sám nechce vynášet soudy, dokud se s výsledky neseznámí. „Toto se ukazuje nejen u GIBS, že nějakou dobu před odchodem se zvyšuje složka (z níž se pak výsluha počítá, pozn.) přes přesčasové hodiny. To znamená, pokud v tuto chvíli policie kontrolní mechanismy má a používá je, což je Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak nám nezbývá nic jiného, než počkat na výsledky a potom se s nimi řádně vypořádat,“ sdělil. Možné je, že závěry projedná i Bezpečnostní výbor.