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Policie zasahovala v Praze ve VZP a desítce farmaceutických firem

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  22:45aktualizováno  22:45
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ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Policie ve čtvrtek zasahovala v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zhruba v deseti farmaceutických společnostech. Podle Zdravotnického deníku prověřuje dohody, které pojišťovna s firmami uzavřela v minulosti. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Policie tuto informaci veřejně nepotvrdila.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová potvrdila, že policie v budově pojišťovny provádí úkony trestního řízení. VZP podle ní vyšetřovatelům předává vyžádaná data a dokumenty. Podrobnosti mluvčí nesdělila s odkazem na neveřejnou fázi řízení. Ujistila, že běžný provoz pojišťovny pokračuje.

Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář Zdravotnickému deníku potvrdil, že zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká více farmaceutických firem. Oslovené členské společnosti podle něj s policií spolupracují. „Vyšetřování se netýká našich členských společností, ale třetí strany,“ uvedl. Zásah ve společnosti Boehringer Ingelheim serveru potvrdila její PR manažerka Markéta Kolanová.

Honěk dříve vedl ústeckou regionální pobočku VZP a nyní předsedá představenstvu příbramské nemocnice. Její mluvčí Martin Janota ČTK řekl, že Honěk od čtvrtka čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Podle Odkryto.cz se případ týká podezření na odcizení citlivých dat VZP. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej serveru potvrdil pouze to, že centrála provádí úkony trestního řízení; další informace neposkytl.

NCOZ zasahovala v centrále VZP také loni v listopadu kvůli veřejným zakázkám. V tehdejší kauze policie obvinila 13 lidí. Pojišťovna uvedla, že v ní vystupuje jako poškozená. Souvislost mezi oběma případy z dostupných informací nevyplývá.

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